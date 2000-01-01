Хант отреагировал на заявление Корбина

В посте Ханта в соцсети говорится: "Жалко и предсказуемо. От Солсбери до Ближнего Востока, почему он никогда не может заставить себя поддержать британских союзников, британскую разведку или британские интересы"?
Хант повторил: "Ни один другой государственный или негосударственный субъект не мог быть ответственным", и указал на "недавний прецедент нападений Ирана на нефтяные танкеры", пишет TheGuardian.
Хант осудил нападения, заявив, что они основаны на "модели дестабилизации поведения и представляют серьезную опасность для региона".