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Хант отреагировал на заявление Корбина 15.06 13:20   MIGnews.com

Хант отреагировал на заявление Корбина

Министр иностранных дел Джереми Хант назвал комментарии Корбина "жалкими и предсказуемыми".

В посте Ханта в соцсети говорится: "Жалко и предсказуемо. От Солсбери до Ближнего Востока, почему он никогда не может заставить себя поддержать британских союзников, британскую разведку или британские интересы"?

Хант повторил: "Ни один другой государственный или негосударственный субъект не мог быть ответственным", и указал на "недавний прецедент нападений Ирана на нефтяные танкеры", пишет TheGuardian.

Хант осудил нападения, заявив, что они основаны на "модели дестабилизации поведения и представляют серьезную опасность для региона".


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