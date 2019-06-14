Доминику убрали из "черного списка" налоговых гаваней
Европейский союз исключил Доминику из "черного списка" налоговых гаваней после того, как страна выполнила необходимые требования.
"Доминика выполнила свои обязательства и решила обеспокоенность ЕС относительно автоматического обмена финансовой информацией. В частности, Доминика выполнила необходимые шаги для подписания и ратификации многосторонней конвенции ОЭСР о взаимной административной помощи. Этот шаг гарантирует исключение Доминики из перечня стран, которые не сотрудничают с ЕС", - говорится в сообщении.
В "черном списке" ЕС теперь остаются 11 юрисдикций: Американские Самоа, Белиз, Фиджи, Гуам, Маршалловы острова, Оман, Самоа, Тринидад и Тобаго, Объединенные Арабские Эмираты, Виргинские острова и Вануату.