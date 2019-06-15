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Рухани: Иран свернет свои обязательства по ядерной сделке 15.06 11:21   MIGnews.com

Рухани: Иран свернет свои обязательства по ядерной сделке

Иран продолжит сворачивать выполнение своих обязательств по ядерной сделке в отсутствие "позитивных сигналов" от других подписавших договор, заявил президент Ирана Хасан Рухани на встрече лидеров России, Китая и других стран Азии в Таджикистане.

Иран в мае прекратил выполнять некоторые обязательства в ядерной сделке 2015 года, которая была согласована с мировыми державами, через год после того, как Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения и ужесточили санкции, пишет Alarabiya.

В мае Тегеран заявил, что, если мировые державы не защитят свою экономику от санкций США в течение 60 дней, Иран начнет обогащать уран на более высоком уровне.


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