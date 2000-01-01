15.06 08:25 MIGnews.com

Нетаниягу о нападение Вирджинии: Израиль с вами

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пожелал скорейшего выздоровления жертвам нападения в Вирджинии, заявив, что "Израиль с вами в этот трудный день"."От имени правительства и народа Израиля я выражаю наши искренние пожелания о полном и скорейшем выздоровлении конгрессмену Стиву Скализу и другим пострадавшим в результате стрельбы в Вирджинии. Мы с жертвами, их семьями и всем американским народом в этот трудный день", - говорится в заявлении главы правительства.Напомним, что в среду, 14 июня, 66-летний Джеймс Т. Ходжкинсон, ярый сторонник Берни Сандерса, открыл стрельбу по представителям республиканцев во время тренировки на бейсбольном поле.Вооруженный полуавтоматической винтовкой он сделал более 50 выстрелов.В результате стрельбы конгрессмен-республиканец Стив Скализ был тяжело ранен в бедро.