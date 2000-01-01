Абу Мазен объявит Газу "взбунтовавшейся территорией"
Один из советников главы Палестинской автономии сообщил корреспонденту газеты Исраэль Ха-Йом о том, что Абу Мазен обдумывает идею о провозглашении Газы “взбунтовавшейся территорией”.
Подобный шаг описывается палестинским функционерами в качестве “оружия Судного Дня”, которое Махмуд Аббас применит в рамках внутреннего палестинского конфликта. Аббас рассчитывает на то, что с его помощью он сможет принудить ХАМАС передать власть в Газе представителям Палестинской автономии.