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Абу Мазен объявит Газу `взбунтовавшейся территорией` 15.06 08:38   MIGnews.com

Абу Мазен объявит Газу "взбунтовавшейся территорией"

Один из советников главы Палестинской автономии сообщил корреспонденту газеты Исраэль Ха-Йом о том, что Абу Мазен обдумывает идею о провозглашении Газы “взбунтовавшейся территорией”.

Подобный шаг описывается палестинским функционерами в качестве “оружия Судного Дня”, которое Махмуд Аббас применит в рамках внутреннего палестинского конфликта. Аббас рассчитывает на то, что с его помощью он сможет принудить ХАМАС передать власть в Газе представителям Палестинской автономии.
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