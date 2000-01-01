15.06 08:38 MIGnews.com

Абу Мазен объявит Газу "взбунтовавшейся территорией"

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Один из советников главы Палестинской автономии сообщил корреспонденту газеты Исраэль Ха-Йом о том, что Абу Мазен обдумывает идею о провозглашении Газы “взбунтовавшейся территорией”.Подобный шаг описывается палестинским функционерами в качестве “оружия Судного Дня”, которое Махмуд Аббас применит в рамках внутреннего палестинского конфликта. Аббас рассчитывает на то, что с его помощью он сможет принудить ХАМАС передать власть в Газе представителям Палестинской автономии.