15.06 10:46 MIGnews.com

Министр обороны Саудии: пакистанцы - наши рабы

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Пакистан, как и многие другие страны исламского мира, оказался в неприятном положении в связи с разрывом отношений между Саудовской Аравией и Катаром.Во время недавнего визита премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа король Сулейман задал вопрос в лоб: “Вы с нами или вы с Катаром?”Пакистан пытается всячески увильнуть от исполнения своего “долга” перед Саудами, но сделать ему это будет затруднительно. Тот же Шариф много лет прожил в качестве беженца в Саудовской Аравии - и все это время над ним висел смертный приговор в Пакистане.Между тем, сын короля, министр обороны Мухаммед бин Салман в одном из своих писем якобы сказал “Пакистанцы - наши рабы”. Письмо было опубликовано газетой Arabi 21, и него аутентичность не доказана - но сам факт его появления много чего говорит об отношениях исламского мира и королевства, претендующего на роль его предводителя.