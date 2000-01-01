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Сирия обвиняет Израиль в преступлениях против человечества 15.05 09:48   MIGnews.com

Сирия обвиняет Израиль в преступлениях против человечества

Правительство Башара Асада, то самое, что развязало войну в Сирии, в которой погибли по разным данным от 350 до 470 тысяч человек, осуждает Израиль за "бойню" в секторе Газа, которую Дамаск назвал "военным преступлением и преступлением против человечества".

"Сирия самым решительным образом осуждает жесточайшую бойню, учиненную израильскими оккупационными властями в отношении безоружных палестинских гражданских во время осуществления ими своего права на защиту свободы и независимости, возвращения на свою землю и создания своего независимого государства с Аль-Кудсом в качестве столицы", - приводит государственное агентство SANA слова пресс-секретаря сирийского МИДа.

Случившееся в ведомстве назвали "еще одним свидетельством жестокости и не прекращающихся нарушений израильских властей, несмотря на сотни резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН".

Дамаск предупредил, что без поддержки США, стран Запада и "некоторых региональных режимов" Израилю "не удастся избежать наказания за свои преступления".

Кроме того, сирийский МИД возложил частичную ответственность за гибель палестинцев на США, связав это с перемещением американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

"Борьба палестинского народа против Израиля является сирийской, потому что Израиль, уничтожающий палестинский народ, поддерживает вооруженные террористические группировки, уничтожающие сирийский народ", - заявили в ведомстве.
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