Сирия обвиняет Израиль в преступлениях против человечества
Правительство Башара Асада, то самое, что развязало войну в Сирии, в которой погибли по разным данным от 350 до 470 тысяч человек, осуждает Израиль за "бойню" в секторе Газа, которую Дамаск назвал "военным преступлением и преступлением против человечества".
"Сирия самым решительным образом осуждает жесточайшую бойню, учиненную израильскими оккупационными властями в отношении безоружных палестинских гражданских во время осуществления ими своего права на защиту свободы и независимости, возвращения на свою землю и создания своего независимого государства с Аль-Кудсом в качестве столицы", - приводит государственное агентство SANA слова пресс-секретаря сирийского МИДа.
Случившееся в ведомстве назвали "еще одним свидетельством жестокости и не прекращающихся нарушений израильских властей, несмотря на сотни резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН".
Дамаск предупредил, что без поддержки США, стран Запада и "некоторых региональных режимов" Израилю "не удастся избежать наказания за свои преступления".
"Борьба палестинского народа против Израиля является сирийской, потому что Израиль, уничтожающий палестинский народ, поддерживает вооруженные террористические группировки, уничтожающие сирийский народ", - заявили в ведомстве.