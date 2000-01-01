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Эр-Рияд не против перемещения посольства США в Иерусалим | Фото: Ави Охайон, Коби Гидеон, GPO15.05 08:31   MIGnews.com

Эр-Рияд не против перемещения посольства США в Иерусалим

Саудовская Аравия осудила Израиль за гибель 52 палестинских демонстрантов во время беспорядков на границе с сектором Газа 14 мая.

"Саудовская Аравия решительно осуждает открытие израильскими оккупационными войсками боевого огня по безоружным палестинским мирным жителям, в результате чего погибли и были ранены десятки человек", - гласит коммюнике министерства иностранных дел королевства.

Эр-Рияд призвал международное сообщество "взять на себя ответственность и положить конец насилию в отношении палестинцев" и заявил о поддержке "прав палестинского народа".

В то же время в министерстве никоим образом не упомянули переезд в Иерусалим американского посольства, состоявший в этот же день.

Генеральный секретариат Совета старших религиозных ученых Саудовской Аравии также решительно осудил Еврейское государство за случившееся.

"Вопрос о Палестине со столицей в Иерусалиме является центральным вопросом для всего мусульманского мира. Мира в регионе можно достигнуть только при серьезном и ответственном отношении международного сообщества к этому справедливому делу", - говорится в заявлении учреждения.

В связи с этим секретариат отметил поддержку, оказанную королем Салманом в восстановлении прав "наших палестинских братьев".
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