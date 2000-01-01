Египет осуждает Израиль

Каир с осуждением отнесся к беспорядкам на границе Израиля и сектора Газа, в результате чего 14 мая погибли 52 палестинских араба – больше, чем за все "Марши возвращения", вплоть с их начала 30 марта. Напомним, что за эти семь недель погиб в целом 101 человек.
Египетское министерство иностранных дел предупредило и раскритиковало Израиль за "опасную эскалацию" в палестинском анклаве.
"Египет отвергает применение силы против участников мирных собраний, требующих законных и справедливых прав, и предупреждает об отрицательных последствиях этой опасной эскалации на оккупированных палестинских территориях", - говорится в опубликованном внешнеполитическом ведомством коммюнике.
"Египет полностью поддерживает законные права палестинского народа на создание своего независимого государства с Восточным Иерусалимом в качестве столицы", - добавили в МИДе.