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Египет осуждает Израиль | Фото: U.S. Department of State/Flickr15.05 07:46   MIGnews.com

Египет осуждает Израиль

Каир с осуждением отнесся к беспорядкам на границе Израиля и сектора Газа, в результате чего 14 мая погибли 52 палестинских араба – больше, чем за все "Марши возвращения", вплоть с их начала 30 марта. Напомним, что за эти семь недель погиб в целом 101 человек.

Египетское министерство иностранных дел предупредило и раскритиковало Израиль за "опасную эскалацию" в палестинском анклаве.

"Египет отвергает применение силы против участников мирных собраний, требующих законных и справедливых прав, и предупреждает об отрицательных последствиях этой опасной эскалации на оккупированных палестинских территориях", - говорится в опубликованном внешнеполитическом ведомством коммюнике.

"Египет полностью поддерживает законные права палестинского народа на создание своего независимого государства с Восточным Иерусалимом в качестве столицы", - добавили в МИДе.
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