15.05 08:06 MIGnews.com
США не допустили создания комиссии ООН по Газе
Соединенные Штаты не допустили принятия резолюции Совета Безопасности ООН, требующей независимого расследования событий 14 мая на границе Газы и Израиля.
Совет Безопасности издал заявление, в котором выражает “шок и гнев” в связи с гибелью палестинских демонстрантов.
Заседание Совета Безопасности было созвано по инициативе Кувейта.
Между тем, посол Израиля в ООН призвал Совет Безопасности ООН осудить ХАМАС, организовавший протесты и попытки прорыва границы, приведшие к человеческим жертвам.
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