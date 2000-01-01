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15.05 08:06   MIGnews.com

США не допустили создания комиссии ООН по Газе

Соединенные Штаты не допустили принятия резолюции Совета Безопасности ООН, требующей независимого расследования событий 14 мая на границе Газы и Израиля.

Совет Безопасности издал заявление, в котором выражает “шок и гнев” в связи с гибелью палестинских демонстрантов.

Заседание Совета Безопасности было созвано по инициативе Кувейта.

Между тем, посол Израиля в ООН призвал Совет Безопасности ООН осудить ХАМАС, организовавший протесты и попытки прорыва границы, приведшие к человеческим жертвам.
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