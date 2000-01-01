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Турция отозвала послов из США и Израиля 15.05 07:00   MIGnews.com

Турция отозвала послов из США и Израиля

Турецкое правительство отозвало послов из США и Израиля - в знак протеста против перевода американского посольства в Иерусалим.

Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu Agency, со ссылкой на заместителя премьер-министра Бекира Боздага.

Пресс-представитель турецкого правительства подтвердил факт отзыва послов. На вопрос о том, как долго послов не будет в Вашингтоне и Тель-Авиве он ответил: “на этом этапе мы не знаем”. Он добавил, что посол в Америке отозван “для консультаций”.

Турецкое министерство иностранных дел назвало решение о переводе посольства “легально не существующими и не имеющим юридической силы”. Турция также осудила “резню” на границе Uазы и Израиля.

Ранее президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что перевод посольства демонстрирует, что “США предпочли стать частью проблемы, а не решения”.

Эрдоган также сказал: “С этим последним шагом Соединенные Штаты утратили свою роль в качестве посредника мирного процесса на Ближнем Востоке”.

Эрдоган также заявил, что речь идет о “самом плохом решении, которое только можно вообразить” и добавил, что “мы отвергаем это решение, которое нарушает международное право”.
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