Премьер Испании поприветствует нового главу Каталонии
Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил о готовности к диалогу с новым лидером Женералитета Каталонии Жоакимом Торрой.
"Я готов к разговору", - передали слова премьер-министра на RT.
Политик уверен, что предстоящая встреча станет позитивным шагом в отношениях между Испанией и жителями Каталонии, в чьих рядах просматриваются сепаратистские настроения.
Ранее Торра заявил, что намерен просить Рахоя о личной встрече для урегилирования диалога с испанскими властями.
Жоакима Торру избрали главой Женералитета Каталонии 14 мая с перевесом в один голос. Еще до голосования политик не скрывал своих политических взглядов, совпадающих с предшественником - Карлесом Пучдемоном, а именно курс на независимость региона.