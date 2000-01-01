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скриншот с видео YouTube 15.05 20:39   MIGnews.com

Премьер Испании поприветствует нового главу Каталонии

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил о готовности к диалогу с новым лидером Женералитета Каталонии Жоакимом Торрой.

"Я готов к разговору", - передали слова премьер-министра на RT.

Политик уверен, что предстоящая встреча станет позитивным шагом в отношениях между Испанией и жителями Каталонии, в чьих рядах просматриваются сепаратистские настроения.

Ранее Торра заявил, что намерен просить Рахоя о личной встрече для урегилирования диалога с испанскими властями.

Жоакима Торру избрали главой Женералитета Каталонии 14 мая с перевесом в один голос. Еще до голосования политик не скрывал своих политических взглядов, совпадающих с предшественником - Карлесом Пучдемоном, а именно курс на независимость региона.
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