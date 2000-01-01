15.05 20:27 MIGnews.com

Закон Юлии Малиновской защитит права репатриантов

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Будет положен конец дискриминации репатриантов и граждан, работающих за рубежом, в вопросе выплат пособия на детей ведомства национального страхования ("Битуах леуми").Комиссия Кнессета по труду и соцобеспечению единогласно утвердила к 1-му чтению законопроект депутата от партии "Наш дом Израиль" Юлии Малиновской. Законодательная инициатива парламентария устранит несправедливость в отношении репатриантов и граждан, работающих за рубежом в вопросе выплат пособия на детей.По словам Юлии Малиновской, это историческая веха в устранении чудовищной несправедливости – практики, которая дискриминировала репатриантов и израильтян, представляющих нашу страну за границей."В течение многих лет они не получали пособия на детей, полагающиеся каждому гражданину. Когда закон вступит в силу, все эти категории граждан смогут получить ретроактивно причитающиеся им пособие за 12 месяцев. Мне пришлось вести затяжную и изнурительную борьбу с минфином, и я рада, что справедливость наконец торжествует. Я и впредь буду неустанно бороться за права репатриантов и отстаивать их интересы перед бюрократической машиной", - подчеркнула Юлия МалиновскаяСогласно ныне действующему закону, каждый израильский гражданин обязан зарегистрировать родившегося у него ребенка в Регистре населения в течение 30 дней с момента рождения. Вместе с тем, на тех, кто задержался с регистрацией налагаются санкции в виде ретроактивной выплаты пособия на детей всего за 3 месяца, вместо 12 месяцев. Проведенные проверки показали, что суть закона на практике искажается, и вместо того, чтобы налагать санкции на тех, кто злонамеренно затягивает с регистрацией детей, существующая практика грубейшим образом попирает права репатриантов и израильтян, работающих за границей.Михаил Фейгинпресс-секретарь партии НДИ