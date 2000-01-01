Минфин США готов ввести новые санкции против РФ

Заместитель министра финансов США Сигал Манделкер, отвечающая за антитеррористический и финансово-разведовательный департамент, заявила, что ведомство уже готово вводить санкции против России. Об этом сообщили на ТАСС.
Политик отметила, что Соединенные штаты "готовы заставить платить по счетам в ответ на весь спектр продолжающихся злонамеренных действий со стороны российского правительства".
Ранее, 6 апреля, Министерство финансов США ввело санкции в отношении отдельных российских предпринимателей, что отразилось на российском биржевом рынке. В "черный список" попали, в том числе, олигарх Олег Дерипаска, глава "Газпромбанка" Андрей Акимов, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, глава ВТБ Андрей Костин и другие.