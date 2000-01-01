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Глава МВД Израиля намерен изменить американские паспорта | Фото:16.05 07:08   MIGnews.com

Глава МВД Израиля намерен изменить американские паспорта

Глава Министерства внутренних дел Израиля Арье Дери в понедельник призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу согласовать с американской стороной внесение важных изменений в паспорта некоторых граждан Соединенных Штатов.

Об этом во вторник, 15 мая сообщает The Times of Israel.

Отметим, что Дери написал письмо главе правительства, в котором он попросил его изменить давнюю политику США, спустя несколько часов после открытия нового посольства США в Иерусалиме.

Согласно обращению, глава МИД хочет, чтобы в паспортах тех граждан США, которые родились в Иерусалиме, место рождения было обозначено в формате "Иерусалим, Израиль".

По мнению министра, аналогичная формулировка должна присутствовать и в других официальных документах, которые выдаются в США.

"Важно, чтобы Соединенные Штаты признали Иерусалим столицей Израиля в своих официальных документах", - подчеркнул Дери на совей странице в Twitter.

Как известно, нынешняя политика США заключается в том, что в паспортах американских граждан, родившихся в израильской столице, указано только "Иерусалим".
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