"Мы все обеспокоены насилием на Ближнем Востоке. Но насилия хватает во всем регионе, и я должна отметить, что палата практикует двойные стандарты, когда ищет, кого осудить", - заявила американский дипломат, выступая сегодня перед членами Совета Безопасности ООН.
Представительница США также осудила Иран, который атаковал Голанские высоты Израиля со стороны Сирии, затем посредством ХАМАСа поддержал массовые протесты на границе с Газой.
"Это тоже необходимо осудить", - подчеркнула Хейли, добавив, что США открыты к поиску решений насилия, спровоцированного Ираном на Ближнем Востоке, в отличие от ООН.
Хейли также напомнила о преступлениях, совершенных ХАМАСом против израильской безопасности, включая атаку на КПП "Керем Шалом" и запуск горящих воздушных змеев.
"Не заблуждайтесь, ХАМАС удовлетворен результатами вчерашнего дня", - отметила Хейли.