15.05 19:34 MIGnews.com
Меркель поделилась с Нетаниягу волнением за ситуацию в Газе
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу прокомментировала ситуацию в секторе Газа.
"В свете развития событий в секторе Газа канцлер выразила озабоченность в связи с эскалацией насилия", - сообщили в пресс-службе правительства ФРГ.
Меркель также подчеркнула, что "насилие не должно быть средством для достижения политических целей".
Помимо прочего, канцлер заявила, что Германия, Франция и Великобритания будут поддерживать Иранское ядерное соглашение до тех пор, пока Иран будет выполнять свои обязательства.
Политик подытожила заявление, поддерживая право Израиля на самообороону, в свете недавних событий между Еврейским государством и Ираном
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