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Фото из Facebook: Angela Merkel 15.05 19:34   MIGnews.com

Меркель поделилась с Нетаниягу волнением за ситуацию в Газе

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу прокомментировала ситуацию в секторе Газа.

"В свете развития событий в секторе Газа канцлер выразила озабоченность в связи с эскалацией насилия", - сообщили в пресс-службе правительства ФРГ.

Меркель также подчеркнула, что "насилие не должно быть средством для достижения политических целей".

Помимо прочего, канцлер заявила, что Германия, Франция и Великобритания будут поддерживать Иранское ядерное соглашение до тех пор, пока Иран будет выполнять свои обязательства.

Политик подытожила заявление, поддерживая право Израиля на самообороону, в свете недавних событий между Еврейским государством и Ираном.
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