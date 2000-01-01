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Фонд Сороса больше не будет работать в Венгрии | Фото:15.05 18:31   MIGnews.com

Фонд Сороса больше не будет работать в Венгрии

Фонд, основанный миллиардером Джорджем Соросом больше не будет работать в Венгрии из-за "репрессивной" политики правительства, возглавляемого Виктором Орбаном.

Об этом во вторник, 15 мая сообщает The Times of Israel со ссылкой на официальное заявление фонда.

По данным издания, офис и персонал фонда Open Society Foundations будут перемещены из столицы Венгрии в Берлин.

В документе также уточняется, что переезд является вынужденной реакцией на действия премьер-министра Орбана, направленные против неправительственных организаций.

Отметим, что Орбан является большим критиком Сороса. Ранее венгерский премьер заявил, что именно Сорос стоит за массовой миграцией в европейские страны жителей Северной Африки и Ближнего Востока.

Также правительство запретило некоммерческим организациям, работающим в Венгрии, получать финансирование из других стран.
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