15.05 18:31 MIGnews.com
Фонд Сороса больше не будет работать в Венгрии
Фонд, основанный миллиардером Джорджем Соросом больше не будет работать в Венгрии из-за "репрессивной" политики правительства, возглавляемого Виктором Орбаном.
Об этом во вторник, 15 мая сообщает The Times of Israel со ссылкой на официальное заявление фонда.
По данным издания, офис и персонал фонда Open Society Foundations будут перемещены из столицы Венгрии в Берлин.
В документе также уточняется, что переезд является вынужденной реакцией на действия премьер-министра Орбана, направленные против неправительственных организаций.
Отметим, что Орбан является большим критиком Сороса. Ранее венгерский премьер заявил, что именно Сорос стоит за массовой миграцией в европейские страны жителей Северной Африки и Ближнего Востока.
Также правительство запретило некоммерческим организациям, работающим в Венгрии, получать финансирование из других стран.
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