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скриншот с видео YouTube 15.05 18:34   MIGnews.com

Иранская сделка: Франция будет настаивать на своем

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр: Париж будет отстаивать свои интересы даже после выхода Соединенных Штатов из Иранской ядерной сделки.

"Мы с (министром иностранных дел, - ред.) Жан-Ивом Ле Дрианом по указанию президента страны полны решимости сделать так, чтобы наши экономические интересы соблюдались", - передали слова политика на RT.

Также Ле Мэр подчеркнул ,что на данный момент многие международные компании инвестировали в Иран и договора эти должны быть соблюдены, поэтому Франция "не поддерживает экстратерриториальный характер санкций" США.

Ранее Франция заявила, что Ядерная сделка сможет продолжить свое существование и без участия США.
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