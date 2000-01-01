Иранская сделка: Франция будет настаивать на своем
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр: Париж будет отстаивать свои интересы даже после выхода Соединенных Штатов из Иранской ядерной сделки.
"Мы с (министром иностранных дел, - ред.) Жан-Ивом Ле Дрианом по указанию президента страны полны решимости сделать так, чтобы наши экономические интересы соблюдались", - передали слова политика на RT.
Также Ле Мэр подчеркнул ,что на данный момент многие международные компании инвестировали в Иран и договора эти должны быть соблюдены, поэтому Франция "не поддерживает экстратерриториальный характер санкций" США.
Ранее Франция заявила, что Ядерная сделка сможет продолжить свое существование и без участия США.