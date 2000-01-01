Европа требует независимого расследования насилия в Газе
Германия, Великобритания и Бельгия сообщили во вторник о своей поддержке независимого расследования смертельного насилия на границе между Израилем и Газой после того, как Соединенные Штаты заблокировали заявление Совета Безопасности ООН, в котором содержится призыв к такому расследованию.
"По нашему мнению, независимая комиссия по расследованию поможет уточнить случаи насилия и кровавые нарушения в приграничной зоне", - сказал представитель правительства Германии Штеффен Зайбер.
Он также обратился к израильтянам и палестинцам, призывая их приложить усилия, чтобы избежать дальнейшей эскалации насилия после того, как вчерашние беспорядки привели к смерти 60 человек.
По словам Зайберга, немецкое правительство очень встревожено произошедшим. Он подчеркнул, что палестинцы имеют право на мирный протест, а израильтяне – на защиту своих границ.
Бельгия также призвала открыть расследование действий израильской армии, которые привели к многочисленным смертям среди палестинцев, и ослабить ограничения передвижения в Газе.
Согласно информации издания, премьер-министр Бельгии Чарльз Мишель назвал действия Израиля "неприемлемым насилием", добавив, что "существует явная несогласованность, и мы просим международное расследование".