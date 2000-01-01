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Европа требуют независимого расследования насилия в Газе | Фото:15.05 16:54   MIGnews.com

Европа требует независимого расследования насилия в Газе

Германия, Великобритания и Бельгия сообщили во вторник о своей поддержке независимого расследования смертельного насилия на границе между Израилем и Газой после того, как Соединенные Штаты заблокировали заявление Совета Безопасности ООН, в котором содержится призыв к такому расследованию.

Об этом во вторник, 15 мая сообщает The Times of Israel.

"По нашему мнению, независимая комиссия по расследованию поможет уточнить случаи насилия и кровавые нарушения в приграничной зоне", - сказал представитель правительства Германии Штеффен Зайбер.

Он также обратился к израильтянам и палестинцам, призывая их приложить усилия, чтобы избежать дальнейшей эскалации насилия после того, как вчерашние беспорядки привели к смерти 60 человек.

По словам Зайберга, немецкое правительство очень встревожено произошедшим. Он подчеркнул, что палестинцы имеют право на мирный протест, а израильтяне – на защиту своих границ.

Бельгия также призвала открыть расследование действий израильской армии, которые привели к многочисленным смертям среди палестинцев, и ослабить ограничения передвижения в Газе.

Согласно информации издания, премьер-министр Бельгии Чарльз Мишель назвал действия Израиля "неприемлемым насилием", добавив, что "существует явная несогласованность, и мы просим международное расследование".
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