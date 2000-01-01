15.05 17:04 MIGnews.com

Гершов против распродажи социального жилья

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В письме в частности говорится:"В издании "Калькалист" 14 мая 2018 года опубликована статья о намерении министра финансов Моше Кахлона распродать по символическим ценам 10 тысяч "социальных" квартир, проживающим в них более 20 лет израильтянам. Тем самым министр финансов фактически планирует расширить границы действия печально известного закона о государственном жилье от 1998 года бывшего депутата Кнессета от партии "МЕРЕЦ" Рана Коэна.Последствия этого закона хорошо известны: фонд государственного жилья в Израиле сократился со 130 тысяч квартир до 55 тысяч. При этом проблема обеспечения нуждающихся в нем израильтян – пожилых репатриантов, инвалидов, неполных и многодетных семей решается крайне неэффективно.В Ашдоде Компанией по развитию города, которую я возглавляю, в конце 2017 года сдан в эксплуатацию "микбац диюр" на 257 квартир, построенный в рамках правительственной программы строительства социального жилья на общественных землях ("карка хума"), инициированной министерством алии и интеграции. Вместе с тем в очереди этого министерства только в нашем городе ожидают получения жилья еще 1300 человек. В других же городах страны эта программа по разным причинам вообще "буксует". И это тогда, когда по данным "Калькалиста", в очереди министерства алии и интеграции стоят около 30 тысяч репатриантов, а в министерстве строительства 3800.Реализация министром финансов своей затеи, на которую планируется выделить 2 млрд шекелей, приведет в конечном итоге не только к еще большему обострению ситуации с нехваткой социальных квартир в стране, но и к росту стоимости аренды и покупки жилья на свободном рынке. Причина проста – новые владельцы недвижимости без каких-либо колебаний приведут её стоимость в полное соответствие с рыночными ценами. Главными пострадавшими в этом случае, как и прежде, окажутся те, кто в этом жилье нуждается более чем кто-либо - пожилые репатрианты и молодые семьи.Я призываю всех русскоязычных министров, всех депутатов Кнессета, пока еще не поздно, объединить свои усилия для того, чтобы планы министра финансов по сокращению фонда социального жилья так и остались планами".Письмо направлено депутатам Кнессета и министрам Роберту Илатову, Софе Ландвер, Авигдору Либерману, Юлии Малиновской, Константину Развозову, Ксении Светловой, Тали Плосков, Юлию Эдельштейну, Зеэву Элькину.