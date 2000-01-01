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НДИ: `Шоврим штика` опять на стороне врага | Фото:15.05 16:24   MIGnews.com

НДИ: "Шоврим штика" опять на стороне врага

Партия "Наш дом Израиль" резко осудила развернутую в прессе подстрекательскую кампанию левоэкстремистской организации "Шоврим штика", направленную против ЦАХАЛа.

"Террористы ХАМАСа цинично используют детей и подростков в качестве живого щита и наступательного оружия. Вместо того, чтобы выступить против бесчеловечных действий ХАМАСа, "Шоврим штика", как обычно, встают на сторону врага. Террористический режим в Газе бросает на пограничный забор женщин и детей, чтобы воспользоваться ими в пропагандистской войне. Таким образом он пытается настроить против Израиля международное общественное мнение. ЦАХАЛ делает все необходимое для того, чтобы защитить границы государства и обеспечить безопасность его граждан".
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