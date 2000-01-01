15.05 16:44 MIGnews.com

Израиль: Управление автомобилем и телефон несовместимы

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Наверное, нет сегодня в Израиле водителя, который бы не знал о том, что запрещено использовать мобильный телефон во время управления автомобилем. Но, возможно, не все знают то, что под термин «использование телефона» попадает и его перекладывание с места на место во время езды, даже если водитель всего лишь убрал мешающий ему управлять автомобилем телефон. Тем более запрещено просто держать телефон в руке, даже если он выключен.Ситуацию с использованием мобильного телефона однозначно прояснил в своем постановлении Верховный суд — закон запрещает держать телефон в руке во время управления автомобилем, даже не используя его. Постановление было вынесено после рассмотрения Верховным судом апелляции на постановление окружного суда в Иерусалиме, в котором был признан виновным водитель, использовавший мобильный телефон без беспроводной гарнитуры. Водитель был приговорен к штрафу в размере 1.500 шекелей или к 15 дням лишения свободы в качестве альтернативы. Также признанный виновным водитель был лишен водительских прав сроком на 14 дней и лишен прав условно сроком на 3 года.Нарушение было зафиксировано в феврале 2015 года и получивший штраф водитель принял решение предстать перед судом. Суд по транспортным вопросам постановил, что ожидание у светофора равносильно определению «движущегося транспортного средства». Было также разъяснено, что запрещено даже держать телефон в руке, а не только использовать его.Водитель подал апелляцию в окружной суд, который постановил, что, согласно пункту 28б Израильского законодательства в области правил дорожного движения, запрещено держать телефон в руке и потому нет необходимости доказывать, что телефоном пользовались, чтобы установить виновность водителя. Водитель не удовлетворился решением окружного суда и подал апелляцию в Верховный суд, который и вынес окончательный вердикт. Судья принял решение отклонить апелляцию, так как данная проблема не оправдывает ее обсуждение в Верховном суде. Вместе с этим, судья воспользовался возможностью и окончательно прояснил ситуацию с использованием телефона во время управления автомобилем. «Я согласен с заключением окружного суда о том, что нахождение мобильного телефона в руке во время вождения само по себе является преступлением и потому нет необходимости доказывать, каким образом телефон был использован водителем», — заключил судья. Он подчеркнул, что формулировка правила очень ясна, и когда транспортное средство находится в движении, водитель не может держать телефон или использовать его.