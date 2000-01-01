Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









Македония обязана закрепить название страны в Конституции 15.05 15:10   MIGnews.com

Македония обязана закрепить название страны в Конституции

Новое официальное название Республики Македония в обязательном порядке должно быть прописано в Конституции, проинформировал замглавы МИД Греции Йоргос Катругалос.

По его словам, это не маленькие проблемы, и сейчас Скопье сопротивляется, но мяч на их стороне", а для достижения соглашения, нужны уступки с другой стороны.

Новое название Македонии должно быть "erga omnes", чтобы использовалось и внутри страны, и на международной арене, чтобы не оставлять невыясненных вопросов, которые могут оставаться нерешенными в будущем, пишет Ekathimerini.

Как известно, спор продолжается с 1991 года, когда Македония получила независимость и до этого момента имела название Социалистическая республика Македония, и это не вызвало негодования Греции. После 1991 года Греция заявила, что такое название - узурпация названия ее исторической провинции.

Македонский премьер предложил 4 варианта изменения названия страны с целью урегулирования многолетнего спора с Грецией: Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Республика Вардар Македония и Республика Македония (Скопье).

Отметим, ЕК рекомендовала начать переговоры о вступлении в блок с Албанией и Республикой Македония. Но пока проблема названия не будет решена, Греция вряд ли одобрит переговоры о присоединении Македонии.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:59
Премия Genesis оставят Натали Портман, но она ее не получит
14:42
Арендная плата в Израиле ползет вверх
14:12
ХАМАС празднует отзыв посла ЮАР из Израиля
14:03
Рекорд: полиция перехватила кокаина на 40 миллионов шекелей
13:42
Кремль обеспокоен судьбой палестинцев
13:38
Видео: пассажир зверски избивает водителя Эггед
13:16
Абу Мазена госпитализировали
12:59
Партия в Швеции требует переместить посольство в Иерусалим
12:56
Талибан атаковал город Фарах
12:34
Арабский список - за бойкот Евровидения в Израиле
12:22
Шакед: чтобы свергнуть ХАМАС необходимо оккупировать Газу
12:03
Северная Корея разбирает Punggye-ri
11:53
Из-за Газы: Ирландия вызвала израильского посла "на ковер"
11:45
Палестинцы не пропустили сотни грузовиков в Газу
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus