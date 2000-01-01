Македония обязана закрепить название страны в Конституции
Новое официальное название Республики Македония в обязательном порядке должно быть прописано в Конституции, проинформировал замглавы МИД Греции Йоргос Катругалос.
По его словам, это не маленькие проблемы, и сейчас Скопье сопротивляется, но мяч на их стороне", а для достижения соглашения, нужны уступки с другой стороны.
Новое название Македонии должно быть "erga omnes", чтобы использовалось и внутри страны, и на международной арене, чтобы не оставлять невыясненных вопросов, которые могут оставаться нерешенными в будущем, пишет Ekathimerini.
Как известно, спор продолжается с 1991 года, когда Македония получила независимость и до этого момента имела название Социалистическая республика Македония, и это не вызвало негодования Греции. После 1991 года Греция заявила, что такое название - узурпация названия ее исторической провинции.
Македонский премьер предложил 4 варианта изменения названия страны с целью урегулирования многолетнего спора с Грецией: Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Республика Вардар Македония и Республика Македония (Скопье).
Отметим, ЕК рекомендовала начать переговоры о вступлении в блок с Албанией и Республикой Македония. Но пока проблема названия не будет решена, Греция вряд ли одобрит переговоры о присоединении Македонии.