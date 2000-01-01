ХАМАС празднует отзыв посла ЮАР из Израиля

ХАМАС приветствовал решение правительства Южной Африки отозвать из Израиля своего посла Сису Нгомбане из-за очередного витка насилия на границе с сектором Газа, где в результате беспорядков в день переезда американского посольства погибли 59 жителей анклава.
В своем заявлении группировка назвала случившееся "бойней" и сравнила ее с "кровавым расстрелом в Шарпевиле, совершенным южной-африканским правительством апартеида в 1960 году".
ХАМАС надеется, что отзыв посла в конечном итоге приведет к понижению дипломатических отношений между Израилем и странами Африки, как это было предложено на 54-й национальной конференции Африканского национального конгресса, и к полному разрыву связей между "апартеидом Израиля и демократией Южной Африки".