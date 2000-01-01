Кремль обеспокоен судьбой палестинцев

Очередной виток насилия в палестино-израильских отношениях, в результате которого 14 мая в ходе беспорядков на границе с сектором Газа погибли 59 жителей анклава, вызывает "глубокую озабоченность", заявили в Кремле.
Во время брифинга и. о. пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва изначально выражала озабоченность тем, что своими действиями США могут спровоцировать напряженность на Ближнем Востоке.
"К сожалению, так оно и получилось. Ситуация, тем более гибель многих десятков палестинцев, не может не вызывать самой глубокой озабоченности", - подчеркнул представитель Кремля.
Он заверил в том, что Кремль очень внимательно следит за развитием ситуации и, и призвал все стороны "Ближневосточного квартире", в который, помимо России, входят также США, ООН и Евросоюз, избегать действия, способные провоцирующих подобные всплески напряженности.