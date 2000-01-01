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Абу Мазена госпитализировали 15.05 13:16   MIGnews.com

Абу Мазена госпитализировали

Днем во вторник, 14 мая, председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса доставили в одну из больниц Иудеи и Самарии, где ему проведут хирургическое вмешательство.

Как сообщили в канцелярии раиса официальному агентству ПА, ему понадобилась "незначительная операция" на среднем ухе. Для этого его доставили в больницу "Истишари" в Рамалле.

В пресс-службе Абу Мазена утверждают, что в течение нескольких часов его выпишут из больницы.

Это уже вторая госпитализация 82-летнего политика за последние месяцы. Напомним, что в феврале его доставили на "плановый осмотр" в больницу Джонса Хопкинса в городе Балтимор, штат Мэриленд.
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