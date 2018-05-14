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Шведская оппозиция: переместите посольство в Иерусалим | Фото: Fredrik Rubensson/Flickr15.05 12:59   MIGnews.com

Партия в Швеции требует переместить посольство в Иерусалим

Несмотря на то, что Швеция стала первой в Евросоюзе страной, официально признавшей "Государство Палестину", чем спровоцировала глубочайший кризис в отношениях с Израилем, одна из местных партий предложила последовать за США и переместить посольство этой скандинавской страны из Тель-Авива в Святой город.

С таким предложением выступили "Шведские демократы" – правонаправленная партия, которая занимает 49 мест в местном парламенте Риксдаге и 2 места в Европарламенте. На данный момент находится в оппозиции к левому правительству, которое состоит из социал-демократов и "зеленых".

Как заявила вице-председательница "Шведских демократов" Джулии Кронлид в день переезда американской дипмиссии, 14 мая, Иерусалим является городом, который "глубоко переплетенным с историей Израиля и еврейского народа".

"Последуйте за Соединенными Штатами и переместите посольство Швеции туда, где оно всегда должно было быть – в Иерусалиме", - заявила она.

"Сегодня США перемещают свое посольство из Тель-Авива в столицу Израиля, Иерусалим. Это отличный момент для государства Израиль. Иерусалим глубоко переплетен с историей Израиля и еврейского народа. Разумеется, Швеция следит за решением США признать Иерусалим столицей Израиля и переместить туда свое посольство. Шведское посольство должно находиться в политическом центре, столице и национальном символе страны", - заявили на Instagram-странице "Шведских демократов".
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