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Из-за Газы: Ирландия вызвала израильского посла `на ковер` | Фото: Northern Ireland Office/Flickr15.05 11:53   MIGnews.com

Из-за Газы: Ирландия вызвала израильского посла "на ковер"

Правительство Ирландии вызвало израильского посла Зеева Бокера для консультаций по поводу последней эскалации насилия на границе Еврейского государства с сектором Газа, жертвами которой стали 59 жителей палестинского анклава.

Как сообщает Irish Independent, сегодняшним утром министр иностранных дел и заместитель главы правительства Саймон Ковени встретился главой израильской дипмиссии, выразил ему "шок и потрясение Ирландии количеством погибших и пострадавших вчера в секторе Газа" и призвал Израиль проявить сдержанность в отношениях с палестинцами.

"Посла проинформировали о требовании Ирландии провести независимое международное расследование вчерашних смертей под эгидой ООН. Как сообщает наша дипмиссия в Рамалле, сотрудники служб экстренной помощи в секторе Газа и службы здравоохранения полос переполнены уровнем потерь. Система здравоохранения уже столкнулась с серьезными проблемами из-за нехватки оборудования и основных лекарств", - говорится в коммюнике, опубликованном канцелярией министра Ковени.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства выразил обеспокоенность Дублина по поводу травм среди медицинских сотрудников. Напомним, что по данным Минздрава сектора Газа, среди пострадавших – 17 представителей медслужб и 12 сотрудников СМИ.
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