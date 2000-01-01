Австралия винит ХАМАС в гибели 59 палестинцев

Все жертвы и пострадавшие в ходе беспорядков на границе Израиля с сектором Газа стали результатом конфронтационной и провокационной деятельности ХАМАСа, считает премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл.
"Любая гибель человеческой жизни в подобных обстоятельствах является трагедией, но поведение ХАМАСа является конфронтационным. Они пытаются спровоцировать Армию обороны Израиля", - заявил глава австралийского правительства мельбурнской радиостанции 3AW Radio 15 мая.
"Если они подталкивают людей к границе, в зону конфликта, они подталкивают людей к обстоятельствам, в которых их, скорее всего, застрелят, потому что Израиль будет самообороняться", - добавил он.
В то же время министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп выбрала несколько иную линию.
"Мы признаем, что Израиль имеет законные интересы в сфере безопасности и нуждается в защите своего населения, но призываем Израиль к соразмерности ответных действиях и воздержанию от чрезмерного применения силы. Австралия также призывает палестинских демонстрантов воздерживаться от насилия и попыток проникнуть на территорию Израиля во время Марша возвращения", - сказала глава внешнеполитического ведомства.