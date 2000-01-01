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Австралия винит ХАМАС в гибели 59 палестинцев | Фото: Chairman of the Joint Chiefs of Staff/Flickr15.05 11:16   MIGnews.com

Австралия винит ХАМАС в гибели 59 палестинцев

Все жертвы и пострадавшие в ходе беспорядков на границе Израиля с сектором Газа стали результатом конфронтационной и провокационной деятельности ХАМАСа, считает премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл.

Таким образом, он присоединился к США, возложив именно на группировку ответственность на случившееся.

"Любая гибель человеческой жизни в подобных обстоятельствах является трагедией, но поведение ХАМАСа является конфронтационным. Они пытаются спровоцировать Армию обороны Израиля", - заявил глава австралийского правительства мельбурнской радиостанции 3AW Radio 15 мая.

"Если они подталкивают людей к границе, в зону конфликта, они подталкивают людей к обстоятельствам, в которых их, скорее всего, застрелят, потому что Израиль будет самообороняться", - добавил он.

В то же время министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп выбрала несколько иную линию.

"Мы признаем, что Израиль имеет законные интересы в сфере безопасности и нуждается в защите своего населения, но призываем Израиль к соразмерности ответных действиях и воздержанию от чрезмерного применения силы. Австралия также призывает палестинских демонстрантов воздерживаться от насилия и попыток проникнуть на территорию Израиля во время Марша возвращения", - сказала глава внешнеполитического ведомства.
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