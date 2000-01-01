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В Турции объявлен трехдневный траур по палестинцам 15.05 11:35   MIGnews.com

В Турции объявлен трехдневный траур по палестинцам

Турецкие власти объявили в государстве трехдневный траур и отозвали своих послов из Израиля и США, сообщается, что решение было принято в знак протеста против убийства десятков палестинцев в районе сектора Газа.

Турция требует созыва чрезвычайного заседания Организации исламского сотрудничества.

Во время выступления перед студентами, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль "террористическим государством", а последние события в Газе – геноцидом.

Он осудил гумтрагедию и геноцид, по словам Эрдогана – вовсе не важно, кто за этим стоял: Израиль или США, а Турция остается вместе с палестинским народом, пишет Hurriyet Daily News.

Турецкое правительство назвало случившееся "кровавым понедельником", 14 мая войдет в историю под таким названием для всех мусульман и исламских стран, рассказал турецкий вице-премьер Бекир Боздаг.

Как известно, 14 мая на границе сектора Газа и Израиля были убиты минимум 55 палестинцев. Почти 2,5 тыс. человек получили ранения. Насилие было спровоцировано церемонией открытия посольства США в Иерусалиме.
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