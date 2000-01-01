15.05 23:22 MIGnews.com

Путин заявил о поддержке проекта "Один пояс – один путь"

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Россия поддерживает проект "Один пояс – один путь" и будет активно в нем участвовать вместе с партнерами. Об этом, как передает РИА Новости, заявил в понедельник, 15 мая, президент Владимир Путин в ходе "круглого стола" во второй день проходящего в Пекине форума, посвященного проекту.По словам главы государства, важно, чтобы интеграция на пространстве Евразии опиралась на общепризнанные правила и выстраивалась прозрачно.Задачи, сформулированные председателем КНР Си Цзиньпином, в рамках проекта являются масштабными, но и непростыми в реализации, отметил Путин.Создание пояса экономического развития и взаимовыгодной торговли между Азией и Европой президент назвал актуальной и важной инициативой, которая учитывает современные тенденции в мировой экономике, а также отражает общую потребность координации разноформатных интеграционных процессов на Евразийском континенте и в других регионах мира.В Пекине 14-15 мая проходит форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс – один путь" (Экономический пояс Шелкового пути и Морской шелковый путь XXI века). В мероприятии участвуют лидеры 29 стран.