15.05 09:22 MIGnews.com

Глава МИД Австрии "за" внеочередные парламентские выборы

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Министр иностранных дел Австрии и новый лидер консерваторов Себастьян Курц встретится с канцлером Кристианом Керном в понедельник, 15 мая, и предложит, чтобы они совместно предложили провести внеочередные парламентские выборы. Об этом Себастьян Курц сообщил в воскресенье, 14 мая."Завтра я встречу канцлера Кристиана Керна и президента Александра ван дер Беллена и сделаю предложение", - сказал он на пресс-конференции."С моей точки зрения, первым шагом должно быть то, чтобы мы приняли совместное решение в пользу досрочных выборов", - отметил он, добавив, что хочет, чтобы выборы были проведены в начале осени.