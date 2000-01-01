Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 15.05 08:21   MIGnews.com

Айоб Кара: "Подстрекательство Эрдогана - бесполезно"

Министр Айоб Кара (Ликуд) ответил в воскресенье, 14 мая, на анти-израильские комментарии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Эрдоган призвал мусульман подняться на Храмовую гору в знак солидарности с палестинскими арабами в их "борьбе за права и справедливость" и раскритиковал предложенный Израилем закон Муэдзина, который направлен на сокращение числа звонков муэдзина в мечети в часы отдыха.

Позже, на встрече с лидером Палестинской администрации Рами Хамдаллахом, Эрдоган призвал арабов "защитить Иерусалим от попыток иудаизации" и призвал как можно больше мусульман посетить Храмовую гору, чтобы подчеркнуть связь между Исламом и святым местом.

"Я сожалею о комментариях Эрдогана. Я говорил о них с турецким послом в Израиле. Режимы обеих стран ведут борьбу с религиозным экстремизмом и терроризмом, и меня поражает подстрекательство против Израиля, для которого нет ни места, ни какой-либо цели для обеих сторон", - заявил Айоб Кара в интервью Arutz Sheva.

Кара сказал, что большая часть турецкой общественности не поддерживает комментарии Эрдогана, добавив: "Эти комментарии, вероятно, были сделаны из-за давления со стороны ХАМАСа и других террористических организаций, и иногда Эрдоган вынужден говорить подобные вещи".

Министр отметил, что 100 бизнесменов из Турции прибудут в Израиль в ближайшие дни для продвижения своего бизнеса.

"С другой стороны, Турция переводит фабрики в Дженин и будет переправлять товары из Израиля во весь мир. Эрдоган обращается к Западу. Без Запада нет экономики, и без экономики нет стабильности, и он также видит важность отношений между Израилем и Турцией", - отметил Кара.

МИД на прошлой неделе подверг критике комментарии Эрдогана, отметив, что он не имеет права критиковать Израиль в свете его систематического нарушения прав человека.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:22
Глава МИД Австрии "за" внеочередные парламентские выборы
08:50
Москва и Эр-Рияд продлят сделку по добыче нефти
08:39
Тело жертвы обнаружили в сотнях метров от места аварии
08:02
Семья террориста из Иордании: он защищался от провокаций
07:50
В Южной Корее зарегистрированы 9 случаев кибератаки
07:30
КНДР заявила об успешном запуске новой баллистической ракеты
07:16
Ответ БАГАЦу: закон о налоге на 3-ю квартиру отменить нельзя
07:02
Массовый митинг в Москве против проекта сноса пятиэтажек  
06:50
Асад перебрасывает войска к границе с Иорданией
06:31
Ребрендинг израильской авиакомпании Arkia
05:24
WOW получил разрешение на полеты из Израиля в США и Канаду
04:39
Более 1500 мятежников эвакуировались из Дамаска
03:28
О чем говорит поза пары во время сна
02:27
Минфин и Минздрав хотят облегчить бремя ветеранов ВОВ
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus