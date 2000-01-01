15.05 08:21 MIGnews.com

Айоб Кара: "Подстрекательство Эрдогана - бесполезно"

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Министр Айоб Кара (Ликуд) ответил в воскресенье, 14 мая, на анти-израильские комментарии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.Эрдоган призвал мусульман подняться на Храмовую гору в знак солидарности с палестинскими арабами в их "борьбе за права и справедливость" и раскритиковал предложенный Израилем закон Муэдзина, который направлен на сокращение числа звонков муэдзина в мечети в часы отдыха.Позже, на встрече с лидером Палестинской администрации Рами Хамдаллахом, Эрдоган призвал арабов "защитить Иерусалим от попыток иудаизации" и призвал как можно больше мусульман посетить Храмовую гору, чтобы подчеркнуть связь между Исламом и святым местом."Я сожалею о комментариях Эрдогана. Я говорил о них с турецким послом в Израиле. Режимы обеих стран ведут борьбу с религиозным экстремизмом и терроризмом, и меня поражает подстрекательство против Израиля, для которого нет ни места, ни какой-либо цели для обеих сторон", - заявил Айоб Кара в интервью Arutz Sheva.Кара сказал, что большая часть турецкой общественности не поддерживает комментарии Эрдогана, добавив: "Эти комментарии, вероятно, были сделаны из-за давления со стороны ХАМАСа и других террористических организаций, и иногда Эрдоган вынужден говорить подобные вещи".Министр отметил, что 100 бизнесменов из Турции прибудут в Израиль в ближайшие дни для продвижения своего бизнеса."С другой стороны, Турция переводит фабрики в Дженин и будет переправлять товары из Израиля во весь мир. Эрдоган обращается к Западу. Без Запада нет экономики, и без экономики нет стабильности, и он также видит важность отношений между Израилем и Турцией", - отметил Кара.МИД на прошлой неделе подверг критике комментарии Эрдогана, отметив, что он не имеет права критиковать Израиль в свете его систематического нарушения прав человека.