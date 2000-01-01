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flickr 16.05 07:11   MIGnews.com

Макрон и Меркель договорились о совместной работе

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о достижении договоренностей с канцлером ФРГ Ангелой Меркель о работе программы действий для укрепления ЕС.

"Мы договорились с канцлером Меркель о создании поэтапного плана будущего Европы для того, чтобы сделать еврозону сильнее ", - заявил Макрон на совместной пресс-конференции с Меркель.

В свою очередь канцлер пояснила, что обсудила с Макроном проблему беженцев, торговые отношения и налоговые вопросы.

"Сегодня мы обменялись мнениями и договорились о продолжении тесной работы, в том числе в области безопасности", - отметила Меркель.
Канцлер также не исключила возможности изменения некоторых европейских соглашений.

"Если их (соглашения) следует модифицировать, я готова делать это. Мы представляем интересы своих стран, однако интересы Германии тесно связаны с интересами Франции", - цитирует Интерфакс слова Меркель.
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