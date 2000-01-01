16.05 04:37 MIGnews.com

Израиль: продлен срок действия “удостоверения льготника”

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министр строительства Йоав Галант (“Кулану”) с согласия и при поддержке лидера партии, министра финансов Моше Кахлона, распорядился о продлении срока действия так называемого “удостоверения льготника” (“теудат закаут”), предназначенного для имеющих право на социальное жилье от Минстроя и получающих “квартирные” пособия.Таким образом, изменение, изложенное в ранее поданном законопроекте депутата Кнессета Ифат Шаша-Битон, вступит в силу немедленно, в рамках изменения внутренних инструкций министерства строительства полномочиями министра, и без волокиты, сопровождающей принятие соответствующего закона.До сих пор срок действия “удостоверения льготника” составлял всего два года, после чего необходимо было продлевать документ. Однако за два года почти никому не удавалось дождаться квартиры, и истечение срока годности документа вынуждало льготников вновь собирать необходимые справки и обращаться за продлением “теудат закаут”.При этом семьи и матери-одиночки с тремя и более детьми, живущие на пособие по прожиточному минимуму, во многих случаях теряли право на социальное жилье от министерства строительства в связи с тем, что старшим детям исполнялся 21 год - при этом жилищная проблема семей не была решена. Решение министра Йоава Галанта даст подобным семьям больше шансов на получение жилья от государства, поскольку “удостоверение льготника” учитывает возраст детей на момент выдачи этого документа. Кроме того, в течение всего срока льготники смогут получать пособие на съем жилья, которое в ряде случаев достигает 3.900 шекелей в месяц. Следует отметить, что решение распространяется исключительно на очередников министерства строительства, и не включает очередников министерства алии и абсорбции.“Продление срока действия “удостоверения льготника” позволит малообеспеченным семьям немного перевести дух, полагаясь на более длительную помощь от государства, - отметила автор законопроекта Ифат Шаша-Битон. - Я от всей души приветствую новые инструкции, которые не были бы приняты без поддержки министра финансов Моше Кахлона”.