16.05 05:24 MIGnews.com

“Закон о жене “милуимника” утвержден во 2-м и 3-м чтении

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Финансовая комиссия Кнессета утвердила к голосованию во втором и третьем чтениях поправку к закону о работе для женщин, призванную существенно облегчить жизнь израильтянок, мужья которых призываются на резервистские сборы (“милуим”). Поправка, позволяющая женщинам уходить с работы пораньше во время резервистской службы мужа, разработана депутатом Рои Фолькманом (“Кулану”) и его коллегой Эйтаном Кабелем (“Сионистский лагерь”).В соответствии с этой инициативой, женщины смогут уходить с работы на час раньше или приходить на час позже в тот период, когда их мужья отсутствуют дома в связи с уходом в “милуим”. Супруг женщины, проходящей резервистские сборы, также сможет получать дополнительный час, уходя с работы на час раньше.Льгота будет доступна при следующих условиях: срок резервистских сборов супруга - не менее пяти дней подряд; у пары есть дети, не достигшие 13-летнего возраста; женщина работает на полную ставку, и она сообщила о своем намерении уйти с работы на час раньше работодателю заблаговременно, предъявив справку о резервистских сборах мужа. При этом льгота не будет распространяться на те дни, когда женщина использует льготный час, положенный ей как матери маленького ребенка.“До сих пор в тот период, когда супруг или супруга отдает долг родине и проходит резервистские сборы, на второго родителя падает вся тяжесть ухода за детьми, - отметил депутат Рои Фолькман. - Как отец троих детей, регулярно уходящий в “милуим”, я очень хорошо знаком с такой ситуацией. В нашей стране резервистские сборы - неотъемлемая часть жизни, поэтому необходимо оказать помощь супругам, чьи мужья и жены отсутствуют дома из-за “милуима”.