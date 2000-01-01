15.05 20:52 MIGnews.com

Представитель Трампа: Стена Плача - не под контролем Израиля

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За неделю до начала официального визита президента США Дональда Трампа в Израиль произошло жесткое столкновение израильских и американских представителей.По сообщению второго канала израильского ТВ, израильтяне пытались оговорить условия съемки президента Трампа во время его посещения Стены Плача в Старом Городе Иерусалима.На это американский представитель им сказал: “Что вы имеет в виду. Это - не ваше дело. Стена Плача - вне сферы вашего контроля. Она - часть Западного берега”.Израильские СМИ сообщают о том, что дело закончилось криками и ругательствами в комнате, где происходили переговоры.Премьер-министр якобы дал после этого однозначно понять администрации, что Стена Плача находится под контролем Израиля.Участники переговоров утверждают, что инцидент - еще один пример невежества американской администрации. Он говорят: "Это - шоу Трампа. все остальное - бесплатные добавки, включая премьер-министра".Другой источник сообщает, что заявление о Стене Плача "было сделано в прошлом", и что Израиль "убежден, что оно противоречит политике президента Трампа".