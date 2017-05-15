16.05 06:32 MIGnews.com

Премьер Украины посадил оливковое дерево в Иерусалиме

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Еврейский Национальный Фонд-Керен Каемет ле-Исраэль принял премьер-министра Украины Володимира Гройсмана на церемонии посадки оливкового дерева в Роще Народов в ИерусалимеПремьер-министр Украины Володимир Гройсман – еврей по происхождению, внук выживших в Катастрофе, в эти дни находится с визитом в Израиле. Сегодня, 15.5.2017 он посадил оливковое дерево в Роще Народов, что на склонах холма, на вершине которого находится мемориал Яд-ва-Шем. Тем самым премьер-министр Украины вошел в список глав государств, собственноручно посадивших в Роще народов дерево как символ мира, сотрудничества, братства и преемственности жизни.Премьер-министр Украины Володимир Гройсман и сопровождающие его лица были приглашены ЕНФ-ККЛ на церемонию посадки дерева в Роще народов.На церемонии посадки оливкового дерева Володимир Гройсман сказал:" Для меня огромная честь – иметь возможность посадить здесь оливковое дерево – символ мира, символ миролюбивых отношений между нашими странами и народами.Это очень важно. Мы знаем высочайшую цену мира. Мы в своих странах боремся за право жить на своей земле, отстоять свою территориальную целостность, за то, чтобы в наших странах были мир, покой и благосостояние. Эта борьба нелегка.Но я бы хотел сегодня сказать о том, что нас объединяет. Нас объединяет общая история. Здесь, за очень короткое время, выступили израильтяне, которые помнят и ценят свое украинское происхождение, чтут историю страны своего исхода. Для нас это очень важно и это нам очень дорого.Хотелось бы, чтобы эта общность истории нашла выражение в еще более тесном сближении наших стран и народов. У нас много общего, перспективы наших отношений велики, и их можно и нужно реализовать.Хотел бы еще раз поблагодарить Еврейский Национальный Фонд за предоставленную мне возможность посадить сегодня здесь это дерево – как символ мира, дружбы и нашего всестороннего сотрудничества".