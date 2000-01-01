15.05 19:51 MIGnews.com

Германия ищет замену турецкой базе Инджирлик

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Власти Турции оповестили МИД Германии за день до начала предстоящего визита немецких депутатов на военную базу "Инджирлик" о невозможности поездки.В частности, представителям бундестага не позволили ознакомиться с условиями службы 200 немецких солдат, находящихся на турецкой авиабазе.Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что власти рассматривают варианты вывода своих военнослужащих из Турции."Мы продолжаем переговоры с Турцией, однако параллельно изучаем альтернативные планы размещения наших военнослужащих. В качестве одного из вариантов мы рассматриваем Иорданию", — отметил канцлер.