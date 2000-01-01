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flickr 15.05 19:51   MIGnews.com

Германия ищет замену турецкой базе Инджирлик

Власти Турции оповестили МИД Германии за день до начала предстоящего визита немецких депутатов на военную базу "Инджирлик" о невозможности поездки.

В частности, представителям бундестага не позволили ознакомиться с условиями службы 200 немецких солдат, находящихся на турецкой авиабазе.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что власти рассматривают варианты вывода своих военнослужащих из Турции.

"Мы продолжаем переговоры с Турцией, однако параллельно изучаем альтернативные планы размещения наших военнослужащих. В качестве одного из вариантов мы рассматриваем Иорданию", — отметил канцлер.
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