15.05 19:32 MIGnews.com

"Израиль не совершит суицид ради перемещения посольства"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Председатель правительственной коалиции, депутат Кнессета Давид Битан от партии Ликуд заявил, что Израиль не поддержит перемещение посольства США в Иерусалим, если за это нужно будет "заплатить слишком высокую дипломатическую цену".Комментарии неофициального представителя премьер-министра поступили на следующий день после того, как Нетаниягу заявил, что перемещение американской дипмиссии поможет мирному процессу в регионе.В интервью израильской радиостанции, подтверждая тот факт, что правительство намерено двигаться вперед, Битан отметил:"Мы не готовы заплатить дипломатическую цену за перемещение посольства в Иерусалим. Американцы сдают назад, а премьер-министр не собирается совершить самоубийство в настоящий момент".