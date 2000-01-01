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Фото: Miriam Alster/Flash9015.05 19:32   MIGnews.com

"Израиль не совершит суицид ради перемещения посольства"

Председатель правительственной коалиции, депутат Кнессета Давид Битан от партии Ликуд заявил, что Израиль не поддержит перемещение посольства США в Иерусалим, если за это нужно будет "заплатить слишком высокую дипломатическую цену".

Комментарии неофициального представителя премьер-министра поступили на следующий день после того, как Нетаниягу заявил, что перемещение американской дипмиссии поможет мирному процессу в регионе.

В интервью израильской радиостанции, подтверждая тот факт, что правительство намерено двигаться вперед, Битан отметил:

"Мы не готовы заплатить дипломатическую цену за перемещение посольства в Иерусалим. Американцы сдают назад, а премьер-министр не собирается совершить самоубийство в настоящий момент".
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