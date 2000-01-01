"Израиль не совершит суицид ради перемещения посольства"
Председатель правительственной коалиции, депутат Кнессета Давид Битан от партии Ликуд заявил, что Израиль не поддержит перемещение посольства США в Иерусалим, если за это нужно будет "заплатить слишком высокую дипломатическую цену".
Комментарии неофициального представителя премьер-министра поступили на следующий день после того, как Нетаниягу заявил, что перемещение американской дипмиссии поможет мирному процессу в регионе.
В интервью израильской радиостанции, подтверждая тот факт, что правительство намерено двигаться вперед, Битан отметил:
"Мы не готовы заплатить дипломатическую цену за перемещение посольства в Иерусалим. Американцы сдают назад, а премьер-министр не собирается совершить самоубийство в настоящий момент".