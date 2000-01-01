15.05 18:50 MIGnews.com

Нетаниягу: посольство США должно находиться в Иерусалиме

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в очередной раз затронул вопрос о перемещении посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Во время еженедельного заседания фракции "Ликуд" глава правительства заявил:"Посольство США должно находиться в Иерусалиме, как и все остальные дипмиссии. Я представил эту позицию на встречах с мировыми лидерами, со всем дипломатическим корпусом и партией Ликуд.Кроме этого, перемещение американского посольства не повредит мирному процессу, а наоборот, продвинет его, разрушив при этом иллюзии арабов".В воскресенье, 14 мая, канцелярия премьер-министра опубликовала заявление, в котором говорилось, что передача посольства США в Иерусалим "разрушит арабскую иллюзию" в отрицании суверенитета Израиля в его собственной столице."Позиция Израиля часто выражалась перед американской администрацией и во всем мире. Перевод американского посольства в Иерусалим не только не повредит мирному процессу, но и наоборот. Он будет продвигать его, исправив историческую несправедливость и разбив палестинскую фантазию о том, что Иерусалим не является столицей Израиля", - говорится в заявлении.