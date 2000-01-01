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Новый посол США прибыл в Израиль 15.05 18:18   MIGnews.com

Новый посол США прибыл в Израиль

Новый посол США в Израиле Дэвид Фридман прибыл в израильское государство в понедельник, 15 мая, во второй половине дня. Уже завтра Фридман отправится в резиденцию президента Реувена Ривлина в Иерусалиме. Кроме американского дипломата верительные грамоты президенту вручат и новые послы Испании и Таиланда.

Ожидается, что Дэвид Фридман посетит Стену Плача в первые дни своего пребывания в Израиле в качестве посла США.

Отметим, что 57-летний адвокат является активным сторонником поселенческого движения и размежевания с палестинцами.

Также Дэвид Фридман был одним из двух советников Трампа по вопросам израильского государства на протяжении всей предвыборной кампании.
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