15.05 18:18 MIGnews.com

Новый посол США прибыл в Израиль

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Новый посол США в Израиле Дэвид Фридман прибыл в израильское государство в понедельник, 15 мая, во второй половине дня. Уже завтра Фридман отправится в резиденцию президента Реувена Ривлина в Иерусалиме. Кроме американского дипломата верительные грамоты президенту вручат и новые послы Испании и Таиланда.Ожидается, что Дэвид Фридман посетит Стену Плача в первые дни своего пребывания в Израиле в качестве посла США.Отметим, что 57-летний адвокат является активным сторонником поселенческого движения и размежевания с палестинцами.Также Дэвид Фридман был одним из двух советников Трампа по вопросам израильского государства на протяжении всей предвыборной кампании.