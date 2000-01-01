15.05 17:55 MIGnews.com

Нетаниягу встретился с премьер-министром Украины

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В понедельник, 15 мая, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился со своим украинским коллегой Владимиром Гройсманом. С израильской стороны во встрече приняли участие министр защиты окружающей среды Зеэв Элькин, министр соцобеспечения Хаим Кац, министр экономики Эли Коэн, министр здравоохранения Яаков Лицман.С украинской стороны приняли участие вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, министр образования и науки Лилия Гриневич, министр культуры Евгений Нищук, министр кабинета министров Александр Саенко, министр социальной политики Андрей Рева, министр здравоохранения Ульяна Супрун, замминистра экономического развития и торговли Наталья Мыкольская.На встрече обсуждалось сотрудничество между государствами в областях экономики, торговли, технологии, науки и культуры. Подписан ряд билатеральных соглашений.Премьер-министр Гройсман пригласил премьер-министра Нетаниягу посетить Украину, премьер-министр Нетаниягу принял приглашение.Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил:"Премьер-министр Гройсман, добро пожаловать в Иерусалим, я приветствую Вас и всю вашу делегацию.Это момент великой дружбы, потому что Украину и Израиль связывает общая история. Некоторые ее части пронизаны трагическими событиями, другие - полны надежды и сочувствия. Вы, наверняка, знаете, что Украина являлась значительным источником возрождения иврита и сионистского движения. На самом деле, трудно себе представить, возрождение современного еврейского государства без евреев, прибывших из Украины: Бялик, Жаботинский, спикер нашего Кнессета Юлий Эдельштейн, Зеэв Элькин, и сотни тысяч людей, приехавших в Израиль из Украины и создавших человеческий мост между двумя нашими странами и двумя нашими народами.Я думаю, это является мощной основой для партнерства. Мы намерены сейчас подписать ряд соглашений совместно с нашими министрами. Мы понимаем и ценим наше прошлое, но мы также хотим работать над будущим. Мы хотим ускорить переговоры о создании зоны свободной торговли и еще больше стимулировать торговлю, туризм, обмен технологиями. Все это у нас на повестке дня.Но я бы сказал, что самое главное - это дружба. Вы подтвердили то, что вы цените дружбу, во время важного голосования в ЮНЕСКО, что дает нашим отношениям новый курс, и я очень это ценю. Я знаю, что Вы лично участвовали в принятии этого решения, мы это вдвойне ценим. Также, я знаю вашу позицию и позицию правительства Украины против антисемитизма, и это мы трехкратно ценим.Я тепло приветствую вас в Иерусалиме и с нетерпением жду наших дискуссий".Премьер-министр Гройсман: "Большое спасибо, дорогой премьер-министр. Это большая честь для меня и моих министров посетить Израиль. И, конечно же, как вы сказали, у нас есть много общего. Мы делим общую историю, которая полна трагедий, но также полна великих событий. И это особенно важно, так как мы отмечаем 25-ю годовщину установления дипломатических отношений между нашими странами.Израиль - наш стратегический партнер, и мы сотрудничаем во многих областях. Наш торговый оборот, как вы знаете, растет, и мы упорно работаем, чтобы создать зону свободной торговли между нашими странами. Есть и другие области потенциального сотрудничества, такие как информационные технологии, сельское хозяйство, здравоохранение, образование и так далее.Сегодняшний визит даст хорошие результаты, и соглашения, которые мы подпишем, дадут стимул к сотрудничеству в области экономики, а также во многих других областях. В частности, мы заинтересованы в увеличении объема туризма.Господин премьер-министр, большое спасибо за эту встречу, и я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы пригласить Вас посетить Украину в любое удобное для Вас время".В свою очередь Нетаниягу отметил: "Спасибо. Я принимаю Ваше приглашение".