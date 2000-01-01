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flickr 15.05 17:45   MIGnews.com

Макрон назначил нового премьер-министра Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил нового премьер-министра страны. Новоиспеченный французский лидер избрал на данную должность 46-летнего мэра города Гавр, Эдуарда Филиппа.

В ближайшее время Филиппу предстоит сформировать кабинет министров страны. Отмечается, ято за два дня правоцентрист должен подготовить список 15 новых министров.

"Президент принял решение назначить Эдуара Филиппа премьер-министром. Поручил ему сформировать правительство", - заявил представитель Елисейского дворца Алекси Колер.
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