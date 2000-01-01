15.05 17:45 MIGnews.com

Макрон назначил нового премьер-министра Франции

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Президент Франции Эммануэль Макрон назначил нового премьер-министра страны. Новоиспеченный французский лидер избрал на данную должность 46-летнего мэра города Гавр, Эдуарда Филиппа.В ближайшее время Филиппу предстоит сформировать кабинет министров страны. Отмечается, ято за два дня правоцентрист должен подготовить список 15 новых министров."Президент принял решение назначить Эдуара Филиппа премьер-министром. Поручил ему сформировать правительство", - заявил представитель Елисейского дворца Алекси Колер.