15.05 16:36 MIGnews.com

Начался судебный процесс над предполагаемыми убийцами Фукаха

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Правящее в секторе Газа палестинское исламистское движение ХАМАС начало судебный процесс над тремя убийцами военного командира группировки Мазена Фукаха. Командир был убит выстрелом в голову два месяца назад недалеко от своего дома.После инцидента высокопоставленные члены ХАМАСа обвинили в убийстве Фукаха Израиль и пообещали отомстить за его смерть.37-летнему Ашрафу Абу Лайле предъявили обвинения в убийстве Мазена Фукаха. Двух других подозреваемых обвинили в шпионаже за военным командиром по распоряжению ШАБАКа.Отметим, что Абу Лайла, был боевиком Изз ад-Дин аль-Касам. Его изгнали из вооруженного крыла ХАМАСа за “аморальное поведение”.