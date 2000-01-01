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Начался судебный процесс над предполагаемыми убийцами Фукаха | Фото: Thinkstock15.05 16:36   MIGnews.com

Начался судебный процесс над предполагаемыми убийцами Фукаха

Правящее в секторе Газа палестинское исламистское движение ХАМАС начало судебный процесс над тремя убийцами военного командира группировки Мазена Фукаха. Командир был убит выстрелом в голову два месяца назад недалеко от своего дома.

После инцидента высокопоставленные члены ХАМАСа обвинили в убийстве Фукаха Израиль и пообещали отомстить за его смерть.

37-летнему Ашрафу Абу Лайле предъявили обвинения в убийстве Мазена Фукаха. Двух других подозреваемых обвинили в шпионаже за военным командиром по распоряжению ШАБАКа.

Отметим, что Абу Лайла, был боевиком Изз ад-Дин аль-Касам. Его изгнали из вооруженного крыла ХАМАСа за “аморальное поведение”.
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