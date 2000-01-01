15.05 16:44 MIGnews.com

"Иордания - не та страна, перед которой играют мускулами"

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Пресс-представитель иорданского правительства и министр информации Иордании Мухаммед Момани выступил в связи с комментариями израильского правительства об атаке иорданского террориста в Старом Городе Иерусалима 13 мая.Момани заявил: “Мы не та страна, перед которой можно играть мускулами”. Тем не менее, он также добавил: “Иордания не позволит втянуть себя в словесную перепалку с израильским правительством”.Ранее Иордания осудила убийство террориста, на что офис Нетаниягу ответил заявлением, в котором потребовал от королевства “прекратить играть в двойную игру”.