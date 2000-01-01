15.05 15:12 MIGnews.com

В последний момент: БАГАЦ запретил раздел корпорации Кан

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Сага с израильской государственной телерадиовещательной корпорацией Кан не закончилась закрытием первого канала и Решет Бет.Поздно вечером 14 мая, за считанные часы до начала запланированного вещания Кан, БАГАЦ отменил решение о выделении из состава Кан отделения новостей.Решение “временно аннулирует” соответствующую поправку к закону о Кан, в которой закреплен компромисс между министром финансов Моше Кахлоном и премьер-министром Биньямином Нетаниягу.Суд должен принять окончательное решение о том, что отдел новостей не выводится из состава Кан сегодня, 15 мая.Петицию о запрете расчленения Кан подал в БАГАЦ депутат от Аводы Эран Кабель. БАГАЦ не принял аргументы государства в пользу необходимости расчленения корпорации.