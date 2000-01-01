Путин поддержал отказ России от "Евровидения"

Россия правильно сделала, отказавшись от участия в музыкальном конкурсе "Евровидения-2017". Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.
"Что касается "Евровидения" – те, кто хотел посмотреть, всегда могли сделать это в интернете. А то, что наши структуры, вовлеченные в этот процесс, отказались принимать участие – думаю, что поступили правильно. Потому что, на мой взгляд, сегодняшние киевские власти не в состоянии проводить мероприятия подобного рода", – заявил Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Ранее СБУ запретила въезд на Украину певице Юлии Самойловой, которая должна была представить нашу страну на конкурсе, предложив выбрать другого участника. Однако Россия отказалась сменить конкурсанта, а также отказалась от трансляции конкурса.
Победителем конкурса "Евровидение-2017" в Киеве, финал которого состоялся в субботу 13 мая, стал певец из Португалии Сальвадор Собраль.