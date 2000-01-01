15.05 16:05 MIGnews.com

Кац: Серьезная конкуренция на авиарейсах из Израиля в США

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Министр транспорта и разведки Исраэль Кац принял в понедельник, 15 мая, участие в пресс-конференции, приуроченной к выходу исландской компании WOW на израильский авиарынок.Исраэль Кац сообщил, что впервые на маршрутах из Израиля в США появится серьезная конкуренция. Первым шагом в этом направлении глава транспортного ведомства назвал появление лоукостера WOW, который в ближайшие месяцы начнет осуществлять рейсы из Тель-Авива в США через Исландию.Министр приветствовал исландского перевозчика: "Это здоровая конкуренция, которая приведет к снижению цен, подобно тому, как это произошло благодаря соглашению "Открытое небо" со странами ЕС".Скули Могенсен, основатель исландского лоукоста, поблагодарил министра Каца за оказанное содействие.На пресс-конференции министр поделился сложностями, которые возникли на пути к этому важному событию. "Мы провели серьёзную работу для того, чтобы появление компании WOW в Израиле стало возможным. Учитывая, что Исландия не вошла в программу "Открытое небо" с ЕС, мы приложили усилия для подписания отдельного соглашения и его утверждения правительством, - сказал Кац."Конкуренция на американских направлениях просто необходима. Мы уже не раз убедились в том, что конкуренция приводит к снижению цен и к улучшению предоставляемого пассажирам сервиса. Выход исландского лоукостера на израильский авиарынок - знаменательное событие. Соглашения по "открытому небу" важны для Израиля и его граждан",- добавил министр.В этом контексте Исраэль Кац также напомнил, что вчера завершился тендерный процесс на отбор таксомоторных компаний, которые будут обслуживать аэропорт Бен-Гурион. "В результате принято решение о снижении цен на такси, обслуживающих пассажиров аэропорта на 30%. Это снижение дороговизны жизни как на услуги, предоставляемые аэропортом Бен-Гурион, так и за его пределами",- сказал министр.***Напомним, что недавно правительство утвердило инициированное министром транспорта и разведки Исраэлем Кацем соглашение в сфере авиации между Израилем и Исландией. Благодаря этому документу, WOW сможет осуществлять авиарейсы в США и Канаду (через Исландию) по доступным ценам (лоукост-компании предлагают относительно дешевые авиабилеты).WOW планирует выполнять транзитные рейсы для пассажиров из аэропорта Бен-Гурион в Нью-Йорк, Майями, Бостон, Вашингтон, Сан-Франциско, Лос-Анджелес в США и Торонто и Монреаль в Канаде.Следует заметить, что компания WOW предпочла Израиль десяткам других стран, которые обратились к ее руководству с предложением осуществлять полеты в интересные этим государствам пункты назначения. Сделанный в пользу Израиля выбор говорит о выражении доверия, как сфере отечественной гражданской авиации, так и политике "Открытое небо", которой придерживается министр Исраэль Кац. Эту программу глава транспортного ведомства назвал "наиболее значимой революцией в сфере потребительских цен в Израиле за последние 5 лет. Благодаря "Открытому небу" израильский потребитель может позволить себе приобретать билеты на новые направления по доступным ценам", - сказал Кац.